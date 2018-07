THIENE – Innovazione in Comune: l’Elettorale diventa digitale

Ai Demografici procede a ritmo spedito il processo di informatizzazione di procedure e banche dati. L’ultima frontiera raggiunta è quella che riguarda la cosiddetta “dematerializzazione” delle liste elettorali sezionali che fanno capo all’Ufficio elettorale del Comune di Thiene, responsabile e sede anche delle Segreterie della settima e decima Sottocommissione elettorale Circondariale.

Si tratta di un progetto congiunto e realizzato assieme ad altri quattordici Comuni del territorio, che ha ora permesso di avere la digitalizzazione degli archivi dell’Elettorale e quindi, delle relative procedure.

“Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale per la semplificazione ed il miglioramento dal punto di vista dell’efficienza – sottolinea l’Assessore ai Servizi Demografici, Giampi Michelusi – : al lavoro avviato nell’ambito dello Stato Civile, si aggiunge ora quello legato agli adempimenti che spettano al Comune in materia elettorale, che sta ottenendo risultati importanti, anche dal punto di vista dei costi per i significativi risparmi che comporta e che pone Thiene, ancora una volta, tra le città all’avanguardia nel Veneto”.

Il progetto ha preso il via alla fine del 2017 quando, sulla base delle innovazioni già acquisite nel campo della de-materializzazione delle comunicazioni tra Comuni e alla creazione del fascicolo elettorale elettronico, l’Amministrazione ha promosso assieme agli altri quattordici Comuni del circondario la richiesta, unica per tutti i Comuni, di autorizzazione al Ministero dell’Interno a non stampare le copie cartacee delle liste elettorali, al fine di evitare enormi sprechi di carta e di tempo impiegato dal personale dipendente per correggere manualmente le liste stesse.

E il Ministero, convinto dalla bontà dei risultati previsti in materia di semplificazione amministrativa, dematerializzazione documentale ed economia di spesa, ha dato il proprio “via libera”, con soddisfazione di tutti i Comuni e, ovviamente, di chi ha curato il progetto sinergico di Thiene, coordinato dal funzionario comunale, dott.ssa Antonella Bianchi, che è anche membro del direttivo nazionale dell’ANUSCA, Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe.