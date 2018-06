THIENE – InnovArti: dal 19 giugno tre appuntamenti

InnovArti, progetto permanente dedicato all’innovazione delle aziende promosso da Confartigianato Vicenza, arriva a Thiene con l’ultimo dei tre percorso dedicati alla gestione alla strategia aziendale attraverso l’utilizzo della piattaforma businessmakeover.eu.

Business Makeover, attraverso l’adozione di nuove metodologie di pianificazione strategica, offre alle micro e piccole imprese strumenti di gestione aziendale pratici e intuitivi, pronti per essere usati anche in autonomia dagli imprenditori. Quindi, dopo quelli dedicati all’offerta e al cliente, il prossimo ciclo di workshop, avrà come tema “Raccontare meglio la mia impresa” e si svolgerà il 19 e 26 giugno e 3 luglio in via Foscari 4 a Thiene (dalle ore 9.30 alle ore 12.30).

Per poter raccontare bene all’esterno la propria impresa è necessario avere chiaro il proprio modello di business. Questo ciclo di workshop, quindi, permette di compiere un’analisi visuale dello status quo dell’impresa, essenziale anche per comprendere in quale direzione avviare il cambiamento. Il punto di partenza è l’analisi SWOT, uno degli strumenti più utilizzati per comprendere i punti di forza e di debolezza della propria impresa e le opportunità (e minacce!) legate all’ambiente esterno. Le informazioni ricavate dalla SWOT possono essere utilizzate per costruire il Business Model Canvas, uno strumento visuale che consente di leggere il modello di business dell’impresa con un solo colpo d’occhio. Si scopriranno infine alcuni dei modelli di business di maggiore successo, per comprendere se e come applicarli alla propria impresa al fine di generare innovazione.