THIENE – Incendio in una fonderia, bancali a fuoco

Ieri pomeriggio alle 17 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti Via Ca’ Magre a Thiene per l’incendio di una catasta di bancali di legno all’interno della fonderia Corrà. Il cumulo di bancali si trovava in un cortile esterno dell’azienda quando le fiamme, divampate molto velocemente, hanno provocato una notevole colonna di fumo in parte penetrata all’interno dei capannoni. I pompieri intervenuti da Schio e da Vicenza con tre automezzi hanno subito circoscritto il rogo e spento le fiamme. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai e la messa in sicurezza del luogo si sono protratte per circa tre ore.