Thiene in Corsa 2019, non solo sport

Ieri mattina si è svolta nel centro storico della Città “Thiene in Corsa”, manifestazione podistica non competitiva, rivolta agli alunni delle classi 4^ e 5^ delle Scuole Elementari di Thiene.

Un torrente colorato di circa 500 ragazzini che hanno corso in squadra, ovvero per gruppo classe, si è riversato su un percorso di circa 700 metri, con partenza ed arrivo in piazza Ferrarin, interessando le vie Corso Garibaldi, piazza Chilesotti, piazzetta Rossi e via Roma, girando attorno all’ Urban Center.

Alla manifestazione, organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Thiene, sono stati invitati a partecipare gli alunni di tutte le classi del 2° ciclo delle Scuole Elementari di Thiene.

Quest’anno l’omaggio ai giovani partecipanti è stata donato dal Lions Thiene Club Colleoni, impegnato da alcuni anni nella campagna “Contro il Prepensionamento dei Peluche”, la simpatica iniziativa promossa per “rimettere sul mercato del lavoro” i peluche dismessi, debitamente rimessi a nuovo, in un percorso mirato sia al riuso per evitare lo spreco e l’inquinamento del pianeta, sia per far tornare i bambini a giocare all’aria aperta, nel segno della creatività e della socializzazione. Un’iniziativa semplice, ma ricca di significato e portavoce di un messaggio educativo importante.

“Questa iniziativa – dichiara l’Assessore allo Sport del Comune di Thiene – Giampi Michelusi – ha l’obiettivo di promuovere la pratica dello sport non a fini agonistici, bensì come gioco e divertimento, con il coinvolgimento di tutti i ragazzi, più o meno allenati. E’ un obiettivo che ci prefiggiamo ogni anno, allo scopo di distoglierli dalla TV, dai videogiochi, dai tablet, dagli smartphone, dirottandoli a un appassionato gioco di squadra, gestito all’aria aperta, dove tutti si devono aiutare reciprocamente. Quest’anno, tuttavia, grazie al Lions Club Colleoni che si è dimostrato ancora una volta nostro inesauribile ed instancabile partner, abbiamo donato a tutti loro ben 490 peluche che sono scesi in piazza per manifestare a favore dell’ambiente; infatti ogni peluche indossa al collo un messaggio riguardante il comportamento corretto che tutti noi dobbiamo tenere per cercare di conservare bene il nostro pianeta.”

All’organizzazione hanno partecipato i Servizi Tecnici Comunali, la Protezione Civile di Thiene, presente sia in supporto che con un gazebo informativo, il Gruppo Alpini di Thiene, che ha gestito la distribuzione del the, e la Croce Rossa di Thiene, per assicurare il servizio di assistenza di primo soccorso. Il cronometraggio della corsa è stato a cura di Antonia Marchesini, Claudio Pozzolo ed Emilio Carli che, con la loro professionalità e passione, supportano le iniziative sportive a Thiene.

Presenti anche ex nonni vigili di Thiene, sempre pronti a dare una mano nelle manifestazioni a favore dei ragazzi.