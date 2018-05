THIENE – Il Tribunale… arriva in città: nasce nuovo Sportello per il Cittadino

Il Tribunale in Comune: nasce un nuovo Sportello per il Cittadino

Con la firma del Protocollo d’Intesa tra il Tribunale di Vicenza e il Comune di Thiene siglata oggi rispettivamente dal Presidente Alberto Rizzo e dal Sindaco Giovanni Casarotto, si dà il via ad uno nuovo servizio per il cittadino nel Comune di Thiene.

Si tratta di uno Sportello che svolgerà nella sede municipale di Thiene specifici servizi del Tribunale di Vicenza con personale comunale appositamente formato.

Gli ambiti oggetto dell’accordo riguardano la Volontaria Giurisdizione (deposito, ricorso Amministrazione di sostegno e restituzione), la richiesta di certificati del casellario giudiziale della Procura della Repubblica (certificati per carichi pendenti, penali e generale amministrativo, certificati civili, uso adozione, dell’anagrafe dei carichi pendenti e degli illeciti amministrativi da parte di società, apostille), i servizi per i Consulenti Tecnici d’Ufficio (ricezione della documentazione per l’iscrizione nell’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e dei periti) e il servizio di videoudienze.

Quest’ultimo servizio al cittadino è frutto del protocollo d’intesa sottoscritto tra il Tribunale, il Comune e la Provincia il 3 maggio 2017 e che interessa le persone svantaggiate: per queste è organizzato una visita a domicilio dell’assistente sociale munito di supporto informatico che consente il collegamento telematico con il giudice del Tribunale per alcune pratiche: ad oggi sono state effettuate già una ventina le videoudienze effettuate presso il domicilio del richiedente.

Al cittadino che si rivolgerà al nuovo Sportello verranno fornite informazioni sullo stato delle procedure, sarà distribuito materiale informativo e varia modulistica sui servizi del Tribunale e su quelli oggetto del protocollo.

“E’ nel DNA di questa Amministrazione Comunale – dichiara il Sindaco, Giovanni Casarotto – la messa a punto di servizi e sportelli in grado di facilitare la vita dei Cittadini, soprattutto grazie alla collaborazione sinergica tra Istituzioni ed Enti e al potenziamento costante delle reti tematiche e di banche dati condivise. Queste forme di sinergia sono preziose per l’utente perché si traducono nel vantaggio di poter usufruire di servizi importanti sul territorio locale, con risparmio di tempo, in un’ottica di semplificazione delle modalità di accesso. Ringrazio il Presidente del Tribunale per la sensibilità fattiva che rende possibile la creazione di questo Sportello, apripista di un progetto che vedrà nel prossimo futuro una rete di numerosi sportelli della Giustizia attivati sul territorio”.

“Ringrazio innanzitutto il presidente del Tribunale di Vicenza Rizzo – è il commento dell’assessore ai Servizi Demografici, all’URP e all’Innovazione Tecnologica, Giampi Michelusi, che ha seguito il progetto – per l’importante opera di delocalizzazione che sta attivando nel territorio, favorendo concretamente i cittadini. Questo risultato permette quindi alla nostra Città, di siglare un accordo che la pone come primo punto di contatto con il sistema giudiziario, consentendo, di fatto, una nuova prospettiva presente nel territorio a km zero. Un traguardo importante che si tramuta in notevole risparmio di tempo e risorse per l’intera cittadinanza; un esempio di Amministrazione attiva, vicina alle necessità e ai bisogni della gente”.

Il Protocollo d’Intesa sarà valido fino al 31 dicembre 2022; lo Sportello sarà aperto al pubblico, per una necessaria fase di sperimentazione del progetto e di valutazione del servizio, non appena sarà ultimato il periodo di formazione del personale assegnato.

Dell’avvio del servizio sarà data opportuna comunicazione all’utenza attraverso i consueti canali informativi della Stampa, del sito istituzionale e dei social (Fb, Tw, Whatsapp).