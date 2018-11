THIENE – Il Lions Club Colleoni dona un’area fitness inclusiva

L’impegno a favore degli altri del Lions Club Thiene Colleoni pensa anche al benessere fisico di tutti. Lo testimonia la recente bella iniziativa benefica realizzata dall’associazione che ha donato al Comune di Thiene sei attrezzature per il fitness per permettere a chi si reca al Parco del Donatore di svolgere attività sportiva inclusiva, cioè per tutti.

“L’attività del Lions Club Thiene Colleoni nell’anno sociale appena concluso – dichiara Giuliana Liotard, presidente Lions 2017/2018 – è stata prevalentemente dedicata a sostenere progetti inclusivi nel mondo dello sport. Diciamo che “Oltre lo sport” potrebbe essere il pay off che identifica il nostro Club. Abbiamo sostenuto il Baskin a Thiene, sponsorizzando la squadra anche attraverso l’acquisto delle attrezzature necessarie e rendendoci parte attiva nella vita della squadra; abbiamo introdotto allo sci ragazzi con disabilità, con il finanziamento di lezioni di sci per ragazzi di diverse associazioni del territorio, e sostenuto economicamente il progetto motorio per i ragazzi del Patronato San Gaetano, al quale i nostri soci sono particolarmente vicini. Il Lions Club Thiene Colleoni è anche partner del Comune nell’organizzazione della settimana dello sport”.

Per raggiungere gli obiettivi, il Lions aveva anche promosso nei mesi scorsi due eventi organizzati negli spazi suggestivi dell’Hangar Museum dell’Aeroporto “Arturo Ferrarin” di Thiene con deejay Aldo Fontana e Papa Dj, resident del Buddha Bar di Montecarlo, iniziative senza precedenti con dj set di eccezione che hanno consentito di finanziare i progetti concreti a beneficio dell’intera collettività. “Si aggiunge un altro importante tassello a questo strategico polmone verde cittadino – è il commento di Giampi Michelusi, Assessore allo Sport -, grazie all’aiuto del Lions Club Thiene Colleoni, impegnato in azioni concrete rivolte a equilibrare la qualità della vita: Le attrezzature, adatte anche a persone con disabilità, sono il segno tangibile di una civiltà che matura, cresce e non si dimentica di nessuno. Un appello particolare lo rivolgo ai cittadini, affinché siano custodi morali di quanto ci viene donato, nella speranza che queste strutture siano utilizzate con serietà e con attenzione”. Un’area fitness inclusiva può diventare un punto di incontro per persone diverse, un’agorà dove diverse culture, religioni, condizioni fisiche e psichiche possono impegnarsi in progetti di inclusione e di accoglienza nel nome dello sport e in questo senso la collaborazione del Lions Club Thiene Colleoni con l’Amministrazione Comunale è stato molto proficua.

Il “seme” degli attrezzi inclusivi donati dal Club si è trasformato in un un progetto dai confini indefiniti che va dalla cura del territorio, alla realizzazione di una palestra gratuita a cielo aperto, dal punto riferimento per tante iniziative cittadine, a luogo dove tutti, ma proprio tutti, possono dedicare un po’ di tempo alla cura del proprio corpo. “L’area fitness, e il progetto ad esso legato e destinato a crescere nel tempo, – conclude Giuliana Liotard – rappresenta non soltanto un importante regalo per la Città ma anche, e soprattutto, un importante esempio di progettualità a lungo termine che fa parte dello spirito del Club Thiene Colleoni, partner della Città nella lotta contro la disabilità, per i giovani nel mondo dello Sport”.

Contestualmente all’installazione delle attrezzature, l’Assessorato ai Lavori Pubblici ha provveduto alla riasfaltatura di via Papa Giovanni XXIII, ricavando due posti per disabili e la definizione dell’isola ecologica non più posta su terra, ma posizionata su un’adeguata area asfaltata. E’ stata sistemata la segnaletica, realizzata la piastra dove sono collocate le attrezzature inclusive, così da permettere l’accesso a carrozzine, con la manutenzione dei vialetti del parco adiacenti e a breve verranno installate anche due panchine, con un investimento di quasi 22mila euro. “La sinergia tra gli Assessorati – dichiara Andrea Zorzan, Assessore ai Lavori Pubblici e ai Servizi alla Persona e alla Famiglia – ha permesso di riqualificare una porzione di area verde e di viabilità cittadina, arricchendo questo polmone verde con nuove opportunità di utilizzo e condivisione, aspetto, quest’ultimo, caro all’Assessorato al Sociale”.