THIENE – Il campione Rigoldi ricevuto in Municipio

L’Amministrazione Comunale ha ricevuto venerdì in Municipio Luca Rigoldi, campione d’Europa dei pesi supergallo.

“E’ una grande vittoria – ha dichiarato il Sindaco nel corso dell’incontro – visto che il titolo mancava in Italia da ben 22 anni”.

“Grazie a Luca – è stato il commento di Giampi Michelusi – si raggiungono risultati altamente agonistici che vanno adeguatamente valorizzati. In lui riponiamo le speranze del pugilato italiano di categoria”.

Al giovane campione thienese il Sindaco, Giovanni Casarotto e l’Assessore Comunale allo Sport e al Tempo Libero, Giampi Michelusi, hanno consegnato il gagliardetto della Città con una stampa artistica raffigurante Thiene.