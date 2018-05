THIENE – Il Bullismo tra gli adolescenti: se ne parla in città

Si svolgerà domani venerdì 18 maggio alle ore 20.30, all’Auditorium Fonato, il Convegno dedicato al “Bullismo in età adolescenziale” organizzato da Comitato di Quartiere San Vincenzo e dall’Istituto Comprensivo di Thiene col patrocinio del Comune di Thiene. La serata è aperta dal saluto dell’Assessore alla Sicurezza, Alberto Samperi: “L’Amministrazione Comunale condivide la sensibilità delle famiglie sul tema e supporta le iniziative che, come questa che è proposta dal Comitato di Quartiere di San Vincenzo, hanno l’obiettivo di informare e prevenire. Il fenomeno è, per certi aspetti, tanto nuovo quanto pericoloso e mi riferisco in particolare al cyberbullismo, oggetto di incontri specifici promossi dall’Amministrazione Comunale lo scorso autunno. Il Comune è presente da tempo, nella scuola sia con azioni di prevenzione ed informazione che con la Polizia Locale”.

La tematica, di stretta attualità, coinvolge anche il nostro territorio con episodi che vedono protagonisti adolescenti minori di 14 anni.

Il progressivo abbassamento dell’età degli adolescenti che compiono o subiscono atti di bullismo o di cyberbullismo, allarma sempre più chi, tra Docenti, Psicologi e Forze dell’Ordine, questo fenomeno lo deve comprendere, gestire e talvolta reprimere, essendo spesso loro stessi vittime di questi atteggiamenti.

“È inaccettabile – afferma Maurizio Dal Santo, Presidente del Comitato di Quartiere San Vincenzo – che questi fatti accadano nel silenzio delle famiglie o, peggio, con genitori che troppo spesso, davanti al figlio, aggrediscono l’insegnante che ha osato richiamare il pargolo o che si presentano a scuola con l’Avvocato per contestare un decimale di voto dato al bambino”.

Per cercare di individuare le cause di tali comportamenti, capire come intervenire al loro manifestarsi e avere coscienza delle responsabilità legali che ricadono sui genitori, interverranno il prof. Francesco Crivellaro, Dirigente scolastico dell’istituto Comprensivo di Thiene, la prof. Franca Nicoletta Manzardo, Docente ed Esperta di bullismo, la dott.ssa Laura Brusaterra, Psicologa, Psicoterapeuta ed Esperta di bullismo ed il dott. Giovanni Scarpellini, Comandante del Consorzio Polizia NEVI.

Considerato che la Famiglia debba tornare ad essere il primo educatore dei figli, il Convegno è aperto a tutti i Genitori e non che vogliano capre ed approfondire le tematiche del bullismo e del cyberbullismo.