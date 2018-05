THIENE – Idrante abbattuto da un tir: strada allagata

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Un tir abbatte un idrante e un’enorme colonna d’acqua allaga la strada. Difficile quantificare i metri cubi che nel corso della mattinata di ieri hanno allagato un tratto di via Dolfin a Thiene. Tanti, comunque. L’urto da parte di un tir di nazionalità ceca in manovra è avvenuto prima delle 8 e le operazioni di ripristino sono andate avanti fino alle 10. L’autista del tir ha continuato a negare le sue responsabilità nonostante gli evidenti segni dell’impatto contro la colonnina dell’idrante: è stato sanzionato per il danneggiamento del dispositivo antincendio e dovrà risarcire il danno all’idrante nonché ripagare l’ingente quantità di acqua fuoriuscita. Impegnati i vigili del fuoco ed i tecnici di ViAcqua, che dopo aver trovato il modo d’interrompere la fuoriuscita di acqua hanno dovuto anche provvedere al ripristino dell’idrante. Rilevazioni del sinistro e regolazione del traffico a cura di una pattuglia di Polizia Locale del Consorzio Nordest Vicentino.