THIENE – I Maratoneti della Lettura corrono in città

Quella che nel 2017 era la Staffetta di Lettura thienese è cresciuta ed è diventata in questo 2018 una Maratona di Lettura capace di attraversare la Città, coinvolgendo istituti scolastici, realtà associative e addirittura operatori del mondo del commercio. Un evento articolato in molteplici iniziative e differenti ambientazioni che si terrà il prossimo venerdì 28 settembre e che vede per Thiene la partecipazione corale di numerose realtà cittadine all’iniziativa “Il Veneto Legge”, a conferma di un interesse diffuso e di una sensibilità radicata alla lettura e al libro, con la passione di un’intera città che ha aderito con entusiasmo alla stimolante attività lanciata per il secondo anno consecutivo dalla Regione Veneto.

“Quest’anno – spiega Anna Binotto, Assessore alla Biblioteca Civica organizzatrice della manifestazione – siamo riusciti ad iniziare l’organizzazione con largo anticipo e questo ci ha permesso di coinvolgere molte altre realtà al di fuori di quelle presenti in Biblioteca. Così lo scorso Maggio abbiamo fatto un appello al mondo associativo, alle scuole, ai commercianti, solo per citarne alcuni, e siamo stati piacevolmente stupiti da quanti hanno deciso di partecipare, promuovendo il libro nelle forme più diverse. Grazie a queste adesioni il programma è davvero ricco e vario: non solo nella sostanza, in quanto vi saranno letture, ma anche presentazioni di libri, giochi e momenti di riflessione, ma anche nel target, infatti è un programma per tutti, dai più piccoli, agli adulti. Tutti questi momenti ci daranno la possibilità di riscoprire il valore del paesaggio attraverso le pagine di un libro”. Ad oggi gli appuntamenti, numerosi ed interessanti, prevedono al mattino, dalle 8.00 alle 20.00, le proposte della Scuola Primaria Scalcerle con “Leggere per nuovi orizzonti”, dalle 8.00 alle 12.00 quella della Scuola Primaria Zanella che partecipa con “Ascoltiamo la natura e raccontiamo il paesaggio”, mentre dalle 8.30 alle 13.30 sarà l’Ulss n. 7/Centro Sanitario Polifunzionale a tenere il “Tavolo informativo sui benefici della lettura precoce e ad alta voce”. Dalle 10.00. alle 12.00 la Scuola Primaria Collodi presenterà “Oggi leggo io” e l’Itet Ceccato e Castello di Thiene parteciperanno con “Letture al Castello di Thiene”.

Sempre al mattino l’iniziativa del Liceo Corradini sarà “Leggiamo per accogliervi”, collocata dalle 10.00 alle 11.00. Al pomeriggio protagonisti saranno il Gruppo Babirussa con “Letture tutte d’un fiato” in Biblioteca dalle 16.00 per bambini dai 3 ai 5 anni, l’Ascom, Geloteca e Kaos con “Letture in Piazza Rossi” dalle 18.00 alle 19.00 per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, la Libreria Leoni con la presentazione del libro Detective in blue jeans di Silvia Dal Maso dalle 18.00 e infine il Gruppo Babirussa con la partecipazione di Franca Monticello, autrice di libri per ragazzi, con “Letture a ruota libera” in Biblioteca dalle 18.00 per bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni.

E si arriva al tardo pomeriggio animato dalle letture di Ascom, Villa 6 – Sharing Bar e Liceo Corradini con “ Gli alberi raccontano” al Parco di Villa Fabris dalle 19.00 alle 20.00, ArThi con la presentazione dei libri di Erika Reginato, Laura San Brunone e Vittoria Maria Passera in Galleria d’Arte Moderna dalle 19.00 e la Consulta dell’integrazione con “Voci dal Mondo” in Biblioteca dalle 19.00 alle 20.00.

Gli appuntamenti del dopocena sono con Benessere Centrale e “Leggere la Bellezza” al Salone Renata a Centrale dalle 20.00, con il Comitato di quartiere Ca’ Pajella che presenta “Leggiamo nel quartiere” in Piazza Asiago dalle 20.00 alle 21.00 e con il Gruppo Libramente ed il suo “Alla scoperta del paesaggio veneto”, in Biblioteca dalle 20.30. Thiene ha ottenuto nel 2017 e nel 2018 il riconoscimento-qualifica di “Città che legge” dal Ministero per i Beni Culturali.