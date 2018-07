THIENE – I Carabinieri ricordano il Colonnello Gildoni

Questa mattina alle ore 9, presso il Comando Compagnia Carabinieri di Thiene, in via Lavarone, si è celebrato l’anniversario della morte del Colonnello Valerio Gildoni, scomparso il 17 luglio 2009 a Nanto, ucciso mentre era in servizio da Battista Zanellato che credendo di avere davanti a sè dei banditi, si barricò in casa con il fucile e sparò al colonnello, che stava cercando di calmarlo e di avvicinarsi per disarmarlo. Fu una tragedia terribile, soprattutto per la famiglia dell’ufficiale, di 42 anni, in particolare per la moglie Barbara, sismologa, e per il fratello Alberto, sacerdote, ma anche per tutta l’Arma dei carabinieri. La cerimonia, breve ma densa di significato, alla quale hanno partecipato l’Assessore Alberto Samperi del Comune di Thiene e una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Thiene-Zanè, ha visto la deposizione di un mazzo di fiori ai piedi della lapide commemorativa, posizionata all’interno della Caserma, che è intitolata alla memoria dell’Ufficiale.