THIENE – Earth hour: anche in città torna l’Ora della Terra

Municipio al buio, domani, per accendere i riflettori dell’attenzione pubblica thienese sull’evento internazionale del WWF “Earth Hour 2018”, l’ora della Terra, la più grande mobilitazione globale dei cittadini e delle comunità di tutto il pianeta per la lotta al cambiamento climatico, giunta quest’anno all’undicesima edizione. “Thiene – dichiara Andrea Zorzan, Assessore all’Ambiente – non può mancare di dare la propria adesione ad un evento ambientale così importante. Si tratta certamente di un piccolo gesto simbolico, che non solo dimostra la vicinanza dell’Aamministrazione Comunale a questa tematica, ma vuole anche essere un invito ai cittadini a prestare attenzione alle semplici scelte energetiche quotidiane ed acquisire nel proprio stile di vita abitudini consapevoli delle problematiche ambientali”. Le luci si spegneranno per un’ora, dalle ore 20.30 alle 21.30 attraverso tutti i fusi orari, dal Pacifico alle coste atlantiche. Spegnendo la luce di casa per un’ora, i cittadini possono partecipare con grande semplicità all’iniziativa dalla forte valenza simbolica. Il cambiamento climatico in atto sul pianeta è una delle grandi sfide future che le nazioni dovranno affrontare, una sfida che potrà essere vinta tutti insieme e non certo da soli.