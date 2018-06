THIENE – Droga al parco giochi di via Don Carraretto

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Nel corso dell’attività di controllo dei quartieri di Rozzampia e Santo/Lampertico di Thiene, alle ore 10 di stamattina l’Agente di Quartiere “dedicato” alle Frazioni, mentre sul suo scooter controllava l’area, ha notato nel parco di via Don Carraretto a Rozzampia due giovani, che si trovavano con fare sospetto in un’area defilata del parco per poi fuggire velocemente.

Controllando subito l’area, l’agente ha ritrovato nei dintorni un sacchetto in nylon contenente marijuana. I due soggetti non sono ancora stati identificati e la sostanza rinvenuta, complessivamente 4,5 grammi , è stata sottoposta a sequestro.