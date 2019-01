THIENE – Cresce la città: nel 2018 è aumentata la popolazione

Al 31 dicembre 2018 la popolazione residente si attesta a 24.434 unità, di cui 11.822 maschi e 12.612 femmine. Rispetto al 2017 la variazione percentuale è quindi di + 0,51% corrispondente a 125 residenti in più. I residenti italiani sono 21.102, con una crescita di + 0,31% rispetto al 2017, quelli stranieri 3.332 con + 1,83% rispetto al 2017. Va evidenziata la presenza a Thiene di 633 cittadini dell’Unione Europea. Si tratta di un dato interessante, considerato che a breve ci sarà l’appuntamento elettorale per eleggere i rappresentanti a Strasburgo. Si ricorda a coloro che intendano esprimere il proprio voto alle prossime elezioni europee in Italia senza necessariamente rientrare nel Paese di provenienza, e che non sono ancora iscritti nelle apposite liste del Comune di Thiene, che possono farlo, sulle liste dei candidati italiani della Circoscrizione Nord Orientale, presentando domanda all’Ufficio Elettorale entro il 90° giorno precedente la data delle elezioni. Ovviamente, analoga possibilità è garantita ai thienesi che si trovano all’estero, in uno Stato UE.

Nel 2018, come nei due anni precedenti, il saldo naturale si conferma negativo: i nati sono stati 194 e i morti 258, superiori ai nati di 64 unità. La crescita a Thiene è quindi dovuta alla differenza in positivo fra persone che scelgono di venire a vivere nella nostra città rispetto a coloro che decidono di trasferirsi altrove. I nomi più diffusi scelti per i maschi sono quelli di Giovanni, Andrea e Leonardo; per le femmine la preferenza va ai nomi di Aurora, Camilla, seguiti da Giulia, Jennifer, Linda, Lina, Ludovica.

Con 36 matrimoni celebrati con rito concordatario (erano 31 nel 2017) e 29 con rito civile (erano 34 nel 2017), complessivamente a Thiene i matrimoni nel 2018 sono stati 65, numero esattamente uguale a quelli del 2017, anno in cui si erano registrati 31 matrimoni con rito concordatario e 34 con rito civile. Aumenta quindi la preferenza per i matrimoni religiosi in città.

Di queste 29 coppie sposate con rito civile, 15 sono composte da entrambi gli sposi cittadini italiani, 3 sono formate da entrambi sposi stranieri, 5 con sposo straniero e sposa italiana, 6 con sposo italiano e sposa straniera.

Le separazioni davanti all’Ufficiale dello Stato Civile sono state 7, i divorzi 11 e 3 le trascrizioni di negoziazione assistita davanti all’avvocato. Nel corso del 2018 non sono state celebrate Unioni Civili a Thiene, mentre è stato trascritto un unico atto per matrimonio celebrato all’estero fra persone dello stesso sesso, riconosciuto in Italia come unione civile; all’anagrafe sono state registrate 7 “convivenze di fatto”.

In crescita il numero di famiglie con un solo componente (sono 3.362 nel 2018, mentre erano 3.310 nel 2017; nel 2016 erano 3.184) e con due componenti (2.867 nel 2018, 2.814 nel 2017; nel 2016 erano 2.791); i nuclei con cinque componenti aumentano di una unità passando da 433 nel 2017 a 434 nel 2018, così come quelli con oltre i cinque componenti, passati da 190 nel 2016, a 196 nel 2017 e a 202 nel 2018. In calo i nuclei familiari con tre (passano da 1.829 nel 2016 a 1.817 nel 2017, a 1.812 nel 2018) e con quattro (sono 1.527 e quindi perdono 20 unità rispetto all’anno precedente).

L’età media a Thiene è di 44 anni; il dato conferma quello del 2017.

I cittadini centenari sono due, un maschio ed una femmina; tre cittadini hanno già oltrepassato il secolo di vita. La persona di Thiene più anziana è una donna di 103 anni.

Le nuove cittadinanze italiane sono state 135; di queste sono 34 quelle concesse per matrimonio contratto con cittadino/a italiano (otto in più rispetto al 2017), 55 quelle per aver raggiunto i dieci anni prescritti dalla legge di residenza in Italia, 35 perché loro figli minori conviventi, 5 perché con avi italiani, 5 perché diciottenni nati in Italia da genitori stranieri che hanno fatto richiesta della cittadinanza, 1 per adozione.