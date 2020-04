THIENE – Coronavirus: iniziative di solidarietà

Dopo sette anni di svolgimento ininterrotti, la prossima domenica di Pasqua, per le note disposizioni di legge di prevenzione sanitaria, non potrà aver luogo nemmeno il pranzo offerto alle persone sole o in situazioni di difficoltà dal benefattore thienese assieme al Comune, con la collaborazione dell’Associazione Età Serena e di altre associazioni e volontari.

Se, dunque, il Coronavirus impedirà quest’anno lo svolgimento dell’atteso momento conviviale, tuttavia il virus non ferma la solidarietà, che in questi giorni a Thiene è più forte che mai.

«Fin dai primi giorni di emergenza – dichiara il Sindaco, Giovanni Casarotto – lo spirito di solidarietà dei thienesi ha cominciato a tradursi in gesti concreti coordinati dal Comune. E se dapprima erano solo iniziative improvvisate, ora si configurano con una loro organicità e continuità. Ringrazio quanti si sono fatti avanti con la loro generosità e l’Assessorato ai Servizi alla Persona e alla Famiglia che sta affrontando queste giornate intensificando l’attività e l’impegno in collaborazione, in primis, con i volontari della Protezione Civile e la Croce Rossa».

«Stiamo lavorando davvero a pieno ritmo – spiega Anna Maria Savio, Assessore ai Servizi alla Persona e alla Famiglia – coordinando le azioni di competenza del Comune con l’opera della Protezione Civile e con quella dei volontari e delle associazioni del terzo settore per portare generi alimentari e aiuti alle famiglie più in difficoltà in questo momento. In questi giorni ne abbiamo visitato un centinaio, portando quanto la generosità di commercianti ed esercenti thienesi ha messo a disposizione».

«Ogni giorno – racconta l’Assessore entrando nel dettaglio – , attualmente, al Comune giungono da alcuni panifici le eccedenze invendute dei propri prodotti. Ritiriamo, infatti, pane, pizzette, brioches, altri panificati e borse spesa che vanno ad aggiungersi a pasti già confezionali che ci vengono offerti. La settimana scorsa, per esempio, grazie alla generosità di un’azienda alimentare abbiamo distribuito 200 porzioni di primi piatti confezionati, mentre questa settimana un noto ristoratore ha offerto un centinaio di porzioni di pasticcio e altrettanti secondi piatti. Un centro commerciale ha donato buoni alimentari per la spesa gratuita e, per i più piccoli, un centinaio di uova di Pasqua, che verranno distribuite in questi giorni dalla Protezione Civile. Un’altra azienda ci sta rifornendo di centinaia di mascherine e di pacchi di caffè. A questo si aggiungono anche generose donazioni di cittadini, beni strumentali offerti da Età Serena e altri importanti beni di prima necessità che vengono distribuiti in collaborazione con Caritas e Croce Rossa Italiana. Possiamo contare anche sui Gruppi Scout che si sono uniti a questa macchina benefica: tanti esempi di un’attenzione concreta al prossimo, fuori dai riflettori, che merita un plauso e che fa bene al cuore».

Per chi volesse contribuire con donazioni al Comune di Thiene per l’emergenza CORONAVIRUS, ad integrazione di quanto già stanziato dal Governo con i buoni spesa, per coprire le numerose richieste di sostegno economico a persone e famiglie in difficoltà è possibile effettuare un bonifico nel seguente conto corrente di tesoreria del Comune: IBAN: IT 14 O 03069 12117 10000 00 46 267 Presso Banca INTESA SAN PAOLO Filiale di Padova, Corso Garibaldi, 22/26, con la seguente causale: “Erogazione liberale finalizzata all’acquisto di beni di prima necessità e interventi nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – art. 66 D.L. 17 marzo 2020 n. 18” .

Per tali somme il Decreto Legge “Cura Italia” prevede una detrazione Irpef del 30% per le donazioni effettuate dalle persone fisiche e la deduzione integrale ai fini Ires e Irap per le donazioni effettuate dalle imprese. L’iniziativa comunale, avviata da alcuni giorni, è già stata accolta da alcuni cittadini.