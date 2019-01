THIENE – Continua l’impegno della Città contro il nucleare

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Si è svolta lo scorso 9 gennaio a Thiene la prima Giornata dedicata al tema del disarmo nucleare e destinata alle scuole primarie in continuazione con le attività promosse in collaborazione con Mayors for Peace.

La Giornata, si ricorda, era stata istituita dal Consiglio Comunale quando, nel marzo 2018, aveva aderito alla campagna “Italia Ripensaci” promossa da “Rete Italiana per il Disarmo” e “Senzatomica”.

Così il 9 gennaio gli Amministratori Comunali e gli alunni delle scuole elementari dell’Istituto Comprensivo e “Santa Dorotea” si sono trovati per condividere assieme un momento di riflessione.

Il Sindaco Giovanni Casarotto si è recato alle “Talin”, il Presidente del Consiglio Comunale, Maurizio Fanton alle “Zanella” di Lampertico, l’Assessore Anna Binotto alle “S. Giovanni Bosco” di Rozzampia, i consiglieri Annamaria Savio, Silvia Turra e Lisa Stivanello rispettivamente alle “Collodi”, alle “Scalcerle” e all’Istituto “S. Dorotea”.

Le classi terze di ciascun plesso hanno approfondito il tema con la lettura di un passo tratto dal libro “Il sole di Hiroshima”, facendola poi seguire da un lavoro di gruppo di riflessione e da disegni e cartelloni che sono stati poi condivisi con tutte le altre classi a fine mattina alla presenza dell’Amministrazione Comunale.

La consegna a ciascuna scuola di un attestato e il lancio di un palloncino giallo hanno concluso la giornata scolastica.

Tutti i lavori realizzati dagli alunni sono attualmente esposti in Biblioteca e visibili al pubblico, accanto ad una selezione di libri specifici.

L’iniziativa segue quella del 2017 quando, nelle aree verdi delle scuole elementari degli Istituti Comprensivo di Thiene erano state piantate piccole piantine di ginkgo biloba, germogliate dai semi di una pianta di ginkgo che si trova nel Shukkeien Garden di Hiroshima, a poco più di 1000 metri dall’ipocentro del bombardamento atomico ed affidate alle cure dei bimbi e delle loro insegnanti, nell’ambito del progetto “Semi e arboscelli di piante sopravvissute alle bombe atomiche”.

Il progetto era stato lanciato nel 70° dell’anniversario di Hiroshima e Nagasaki dall’Associazione mondiale Mayors For Peace, di cui fa parte, a partire dal 2014, anche la Città di Thiene e che, presieduta dal Sindaco di Hiroshima, ha l’obiettivo della messa al bando delle armi nucleari e il loro completo smantellamento.

Il Comune di Thiene, si ricorda, fa anche parte del Coordinamento Enti locali per la Pace.

Un’adesione che si traduce in numerose iniziative per la Cittadinanza e le scuole e di cui la Giornata del 9 gennaio scorso è un prezioso momento educativo per la crescita di una cultura di pace.