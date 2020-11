Thiene “Comune di qualità”: premiato per innovazione e solidarietà

Certiquality, impresa partner di CRESCO AWARD Città Sostenibili 2020, ha assegnato al Comune di Thiene il premio Impresa “Comune di qualità” 2020 per il progetto Thiene città digitale e solidale.

La premiazione è avvenuta giovedì 19 novembre nel corso della 37^ Assemblea Nazionale Anci, in modalità digitale, stante le note restrizioni dovute alla normativa a contrasto del diffondersi del Covid-19.

Hanno partecipato all’iniziativa con le loro candidature un centinaio di progetti di 83 Enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia).

«E’ un Premio – è il commento del Sindaco, Giovanni Casarotto – che riconosce l’impegno profuso sia nell’ambito dell’innovazione dei servizi erogati alla Cittadinanza che in quello della solidarietà, riconoscendo la bontà delle iniziative avviate e ritenendole meritevoli di speciale menzione. Ringrazio gli Assessori per il lavoro che stanno compiendo in questa direzione e il dirigente, Nicola Marolla, responsabile dei progetti presentati che ci hanno assicurato il riconoscimento».

A rappresentare il Comune di Thiene è stato l’Assessore all’Innovazione, Giampi Michelusi: «Tra gli obiettivi più importanti dell’Amministrazione c’è quello di ampliare sempre più i servizi on line, permettendo ai cittadini di usufruire dei servizi comunali in qualsiasi momento della giornata, comodamente da casa o dal luogo in cui si trova. Questo significa un forte cambiamento sia per i cittadini, per i quali il rapporto con gli uffici diventa sempre più virtuale e immediato, sia per gli operatori dei pubblici servizi, per i quali l’impegno si sposta nell’uso sempre più ampio delle tecnologie, in un percorso che lo Stato e la Pubblica Amministrazione hanno già tracciato con il Codice dell’Amministrazione Digitale, e che l’emergenza causata dal Coronavirus ha notevolmente spinto in avanti».

Il progetto Thiene città digitale e solidale riunisce quattro diverse iniziative che, presentate al concorso, sono state giudicate meritevoli della massima attenzione: lo Sportello telematico polifunzionale, il servizio di cedole librarie online, il Servizio Europeo Intercomunale SEI e la Casa della Solidarietà.

Le quattro iniziative ben rappresentano il percorso di attuazione del piano per l’Italia Digitale (AgID) che il Comune sta perseguendo, volto a semplificare i rapporti dei cittadini con la P.A. nonché a supportare i più fragili che si trovano in difficoltà nelle relazioni familiari, parentali e sociali. Inoltre, ben tre su quattro sono progetti aperti al territorio.

IL PROGETTO DI THIENE in sintesi

Lo Sportello Telematico Polifunzionale eroga servizi che permettono ad imprese e cittadini un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della Pubblica amministrazione. L’adozione del nuovo software per la digitalizzazione delle cedole librarie, consente di rendere più semplice e veloce il lavoro del Comune eliminando completamente la gestione cartacea nel processo di prenotazione dei libri scolastici per le scuole primarie.

Il Servizio Europeo Intercomunale sviluppa, assieme all’Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale e i Comuni di Marano Vicentino, Breganze, Villaverla e Zugliano, progetti transnazionali e rafforza le competenze in materia di Euro-progettazione.

Spiega Giampi Michelusi: «Lo Sportello Telematico Polifunzionale sta riscuotendo un grande successo. Avviato nel luglio scorso, ha rilasciato ad oggi 255SPID, accompagnato da una buona campagna informativa sul territorio comunale che si avvale anche di iniziative nuove, come lo sportello informazioni attivato in piazza con gazebo in occasione dello SPID DAY, per facilitare e diffondere l’utilizzo dei servizi comunali da remoto».

«Nell’ambito del SEI, Servizio Europeo Intercomunale, – commenta il Sindaco, Giovanni Casarotto – sono stati presentati due progetti europei ed è stata allargata la formazione per europrogettazione».

Soddisfazione viene espressa anche dall’Assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Gabriella Strinati: «Fino allo scorso anno ogni Istituto aveva l’incombenza di stampare le cedole librarie per i propri studenti da consegnare alle famiglie per il ritiro del materiale scolastico nelle cartolibrerie, che poi dovevano trasmetterle al Comune per documentare la spesa. Ora, con la nuova procedura online, tutto si svolge direttamente al momento dell’acquisto. Il progetto ha introdotto economie di scala, di risparmio economico e funzionale dei vari servizi e soggetti inclusi. Il numero consistente delle Cedole librarie trattate, 825 su 1.112, ma il procedimento non è ancora terminato, rende l’idea dell’ottima accoglienza dell’iniziativa da parte delle famiglie».

Infine la Casa della Solidarietà: «La struttura – ci dice Anna Maria Savio, Assessore ai Servizi per la Persona e la Famiglia -, dalla sua apertura nell’ottobre 2008 ad oggi, ha accolto 53 donne e 34 minori. Oltre alla funzione primaria di protezione delle ospiti si associa un’importante azione educativa e di supporto all’integrazione sociale e lavorativa ai nuclei monogenitoriali e alle singole ospiti. E’, del resto, molto ampio il novero delle iniziative che l’Assessorato ha attivato, soprattutto in questi ultimi anni, per assicurare sostegno a chi è in difficoltà, con un’attenzione particolare alla famiglia e alle problematiche che essa, nel tempo, può presentare. La pià recente è il nuovo Sportello Famiglia Thiene, virtuale ed attivato ad ottobre».

Ad avvalorare il progetto presentato da Thiene nel concorso è stata anche la capacità di fare squadra dimostrata dal Comune.