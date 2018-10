THIENE – Censimento annuale al via

A Thiene cinquecento famiglie saranno in queste settimane sotto la lente dell’Istat. “Il censimento – spiega l’Assessore ai Servizi Demografici, Giampi Michelusi – fornisce una fotografia delle caratteristiche della popolazione e ci garantisce un aggiornamento costante delle informazioni, in un’ottica di rilevare importanti strategie per programmare il futuro. Il fatto che Thiene sia stato scelto come Comune rilevatore è motivo di orgoglio per questa Amministrazione, nonostante l’impegno che va a gravare gli uffici, che ringrazio per la disponibilità e professionalità”.

A partire dal 7 ottobre di quest’anno, infatti, l’Istat ha iniziato le rilevazioni, da ora con cadenza annuale e non più decennale, per rilevare le principali caratteristiche della popolazione e delle condizioni sociali ed economiche sia a livello nazionale che regionale e locale. Un censimento permanente, dunque, che coinvolgerà un diverso campione di famiglie ogni anno. A Thiene le famiglie oggetto della prima rilevazione, in programma dal 7 ottobre al 31 dicembre, potranno essere intervistate attraverso diverse modalità: questionario web, intervista telefonica, intervista presso il Centro comunale di Rilevazione o attraverso la rilevazione a domicilio, grazie all’impiego di n. 5 rilevatori. In municipio, in concomitanza con la partenza della campagna di comunicazione dell’Istat, è stato previsto l’Ufficio Comunale di Censimento presso l’Ufficio Anagrafe. L’Ufficio, che aiuterà ad ottimizzare il rapporto di collaborazione con le famiglie e a fornire il supporto necessario alla compilazione dei questionari, sarà reperibile al nr. 0445 804977 e aperto al pubblico nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Le famiglie interessate dalla rilevazione saranno comunque preventivamente avvisate o tramite una lettera inviata direttamente dall’Istat e recapitata con il servizio postale, o tramite contatto telefonico da parte del rilevatore assegnato. Per ricevere informazione e supporto è possibile: contattare il Numero Verde Istat 800 811 177, attivo dall’8 ottobre al 20 dicembre, dalle ore 9.00 alle 21.00. Quella della cadenza annuale è un’importante innovazione che viene introdotta in ambito statistico, perché i censimenti permanenti previsti garantiranno più informazione e un grande livello di dettaglio, soprattutto nelle realtà locali e saranno pertanto a supporto del governo dei territori. Un’occasione importante, quindi, per rafforzare il ruolo della funzione statistica e ribadire l’importanza dei dati. Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni coinvolgerà ogni anno circa un milione e 400mila famiglie residenti in 2.800 comuni italiani.