THIENE – Campagna monitoraggio aria: prima raccolta schede

Prosegue la campagna di monitoraggio dell’aria realizzata in collaborazione tra ARPAV e Provincia e coordinata dal Comune di Thiene. Al via, infatti, nei prossimi giorni, la prima raccolta dati.

L’Ufficio Ecologia è a disposizione del pubblico a partire da lunedì 26 marzo 2018 e fino a venerdì 30 marzo 2018 per ricevere la restituzione delle schede compilate con il primo periodo di monitoraggio registrato. Le schede dovranno essere inserite nell’apposita busta riportante il codice numerico identificativo. Si ricorda che il monitoraggio dell’aria prosegue fino alla fine della campagna; nel caso in cui la “sentinella” necessiti di altre schede da compilare, ne può fare richiesta all’Ufficio Ecologia. La successiva raccolta dati avverrà a conclusione della campagna.

“Invito le circa ottanta “sentinelle” – dichiara Andrea Zorzan, assessore all’Ambiente – a consegnare il modulo, permettendoci così di elaborare i primi dati e a continuare in questa importante attività. Colgo l’occasione per ringraziarle, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, per l’impegno e la disponibilità che ci hanno accordato. Ricordo a tutti che la mancata restituzione di un numero adeguato di schede rischia di compromettere la riuscita del monitoraggio stesso”.