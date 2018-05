THIENE – Basta una firma e tieni in città il tuo 5X1000

L’Assessorato ai Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Thiene ricorda che, come per gli anni scorsi, anche con la prossima dichiarazione dei redditi sarà possibile destinare il 5 per mille del proprio reddito Irpef alle attività sociali del Comune di residenza. L’Assessore Andrea Zorzan rinnova l’invito a tutti i thienesi a sottoscrivere la destinazione del 5×1000 al Comune in modo da contribuire a sostenere e migliorare le attività sociali. La destinazione del 5×1000, come noto, non comporta alcun costo; non si tratta di una tassa, ma della facoltà di decidere espressamente di riservare alle persone più indigenti della propria comunità una piccola parte delle proprie imposte.

“E’ una scelta semplice – afferma l’Assessore Zorzan – e che, se fatta, sostiene le importanti attività che il Comune svolge in ambito sociale. Sono piccoli gesti che contribuiscono a rendere la nostra città più solidale. Ringrazio quanto avranno la sensibilità di cogliere questo mio appello ”. Per destinare il 5 x 1000 del proprio reddito alle attività sociali del Comune è sufficiente apporre la propria firma nel riquadro del modello 730 o del Modello Unico evidenziato e indicato come “Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza”.

Anche chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi può comunque richiedere al proprio datore di lavoro o all’ente erogatore della pensione la scheda integrativa allegata al CUD e consegnarla (compilata e in busta chiusa) ad un ufficio postale, a uno sportello bancario, che le ricevono gratuitamente, oppure ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, commercialisti, etc.). Sulla busta occorre scrivere “destinazione cinque per mille irpef” e indicare cognome, nome e codice fiscale del contribuente.

Dal Comune è stata appena introitata la somma che riguarda l’anno finanziario 2015, anno d’imposta 2014, e che è pari a 18.169,62 euro; la somma è stata destinata dall’Amministrazione Comunale in parte per l’acquisto degli arredi del Nido Arcobaleno e parte per l’integrazione delle rette di ospitalità di adulti e anziani in strutture residenziali.