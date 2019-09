Thiene, arriva la XXI° “Festa del Buon Rientro”

Quest’anno Thiene celebra la 21^ edizione della Festa del Buon Rientro, un evento che mette tutti d’accordo, fatto di musica, ballo e colore e che venerdì 6 settembre 2019 prenderà il via a partire dalle 19.00 fino alle 2.30, per la gioia di tutti. Un evento che mette in risalto l’ospitalità del Centro Storico cittadino, per chi ha voglia di passare una serata all’insegna dello svago, della voglia di incontrarsi e del divertimento.

Un’occasione unica nella più grande festa della musica all’aperto della provincia!

L’estate sta per finire, ma la voglia di stare insieme e di fare festa a Thiene non finiscono mai: i negozi, i bar, i pub e tutti i locali della movida thienese sono pronti per l’edizione 2019 di quella che ormai è diventata la festa per eccellenza nel cuore del Centro Storico cittadino, promossa ed organizzata da Confcommercio con il patrocinio del Comune e il supporto di Pedemontana Vicentina, Pro Loco e dell’Istituto Musicale Veneto “Città di Thiene”.

Divertimento, musica live, danza e performance, drink & food, shopping e incontri ravvicinati in una magica alchimia di suoni, sapori, luci, balli e voglia di divertirsi… non c’è che l’imbarazzo della scelta: jazz, rock, blues, pop e techno, suonati rigorosamente dal vivo all’esterno dei locali e nelle tante piazze del Centro Storico.

Numerosi quest’anno anche gli happening in molti negozi della città che aspetteranno i tanti visitatori per deliziarli e sorprenderli.

Sarà anche la festa di ogni palato, con le proposte di street food e di cucina tradizionale abbinate al bere responsabile. Il Buon Rientro infatti si ripropone anche analcolico, con lo slogan “Bevi differente. Bevi responsabilmente”. Una scelta in sintonia con le indicazioni dell’ULSS 7 sul consumo consapevole e la prevenzione degli incidenti stradali, che inviterà il pubblico a gustare i cocktail analcolici creati dai locali del centro storico cittadino.

Il motivo conduttore di quest’anno: “NEON&LIGHTS EDITION”. La festa sarà infatti arricchita di colori e luci. Un modo diverso e nuovo per rivisitare gli angoli e gli scorci notturni che metteranno in risalto la bellezza della nostra città e dei suoi palazzi.

Ulteriore aspetto importante: questa edizione sarà PLASTIC FREE. Tutti i punti ristoro saranno dotati di bicchieri eco-compatibili. I Pubblici Esercizi aderenti hanno infatti deciso di abolire la plastica inutile. Un messaggio forte e importante: se vogliamo un futuro con un mondo migliore e più pulito dobbiamo iniziare da questi piccoli ma importanti gesti quotidiani.

«La Festa del Buon Rientro apre una stagione straordinariamente ricca di eventi per Thiene. In questi 21 anni di vita dell’iniziativa, abbiamo registrato un crescendo di partecipazione, di offerta e di spettacolo » – è il commento di Alberto Samperi, Assessore al Commercio e all’Animazione del Centro Storico –. «Ringrazio la ConfCommercio e i pubblici esercizi in primis e tutti quanti hanno collaborato, dalla Pro Thiene all’Istituto Musicale, con i quali si lavora sempre in sintonia, per progettare e realizzare assieme eventi ed appuntamenti di qualità e di grande richiamo. Il nostro obiettivo è di continuare ad arricchire con novità le manifestazioni già consolidate e di affiancare sempre nuove iniziative».

Il Presidente di Confcommercio Mandamento di Thiene, Vittorio Santacatterina, esorta i colleghi dei pubblici esercizi a gestire la serata del Buon Rientro con la professionalità e il senso di responsabilità che ne hanno sempre contraddistinto l’operato e che negli anni hanno permesso alla Città di Thiene di essere un centro di attrazione di alto livello.

«Da alcuni anni abbiamo predisposto e condiviso alcune regole per la gestione della Festa del Buon Rientro. Regole che tutti hanno contribuito a costruire» – è la precisazione del Presidente Santacatterina in merito alla linea adottata dai pubblici esercizi – «Tale atteggiamento costituisce il valore aggiunto di un gruppo eccezionale, che ha voluto mirare sempre di più al miglioramento del servizio al cliente e per favorire l’ordine pubblico».

«Siamo consapevoli che eventi di questa portata comportino dei disagi alla cittadinanza ma il Buon Rientro è oramai un patrimonio di questa città e siamo sicuri che ancora una volta – e siamo alla 21^ edizione – la cittadinanza saprà apprezzare la festa che fa di Thiene un faro di attrattività e intrattenimento di qualità per tutto l’alto vicentino».

«All’alba della 21^ edizione – conclude Santacatterina – mi sento in dovere di ringraziare tutti i negozi, i Pubblici Esercizi, il Comune di Thiene, le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale e le decine di collaboratori che hanno profuso energie ed idee per crearla e per farla arrivare sino ad oggi, mantenendola giovane e attrattiva».

«Esprimo gratitudine e riconoscenza a tutti e in particolar modo alla ConfCommercio – dichiara Bruno Grotto, direttore dell’Istituto Musicale Veneto “Città di Thiene” – con cui l’Istituto collabora sin dalla prima edizione di questa prestigioso appuntamento. L’Istituto, oltre che con vari artisti, sarà anche rappresentato dal nostro ex allievo Tobia Lanaro, recente vincitore della semifinale del “festival show”, mentre in rappresentanza della musica jazz, la Bernacca’s band, guidata da Massimo Tuzza, presenterà un repertorio molto attuale che non disdegna l’uso dell’elettronica lanciata e ispirata dallo storico gruppo di jazzrock Weather Report (non sfuggirà a qualcuno l’ironico riferimento delle “previsioni del tempo” – Wheater Report – con il nome del quasi mitico colonnello Bernacca). Tra le sorprese di quest’anno c’è la prima edizione del “Buon Rientro Family”, nuovo ed interessante appuntamento che si realizzerà nella giornata di sabato 7 settembre, dalle ore 16.30 alle ore 19.00. Si tratta di una serie di concerti programmati su quattro postazioni, dislocate per il Centro Storico di Thiene. Un appuntamento bello, per molti aspetti da non perdere, che vedrà nel ruolo d’interpreti professionisti e allievi dell’Istituto musicale della Città. Due ore musicali, dedicate alle famiglie, agli amanti della musica e a tutti gli appassionati dell’ascolto consapevole».

Il programma prevede l’apertura scintillante con il gruppo “baby percussion”. Le postazioni musicali sono in Corso Garibaldi, con musiche per pianoforte, arpa, violino e canto lirico e, in zona municipio,con un repertorio pop jazz con Riccardo Pettinà al pianoforte, Lorenzo Guarda contrabbasso, Diego Pozzan batteria, Elena Sbalchiero voce, oltre all’altra voce di Elisa Chiara Fermetti. In Piazzetta Rossi e in Galleria Garibaldi ci sarà l’esibizione di intrecci melodici tra voce e fisarmonica.

«Collaboriamo con grande disponibilità – spiega Manuel Benetti, presidente della Pro Thiene – : è un impegno notevole, ma che assumiamo sempre molto volentieri».

I pubblici esercizi che aderiscono all’evento sono: Villa 6 Sharing Bar, Caffè Carducci, Tresor, Dal Conte, Pizzeria Leon D’oro, Il Portico Bar, Enosteria, I Scream, Vino Quotidiano, Shelter, Bar Sport, Minas, Bar Al Corso, Buzzolan, Trieste 93, Dolce Caffè, 2766 Gas, Timi’s, Gelateria Al Corso, Gelateria Tutobon, Enoteca Papillon, Via Roma 15.

La Festa del Buon Rientro, ed. 2019, è organizzata con la collaborazione di Comune di Thiene, l’ULSS 7, Istituto Musicale Veneto “Città di Thiene”, delegazione di Thiene della Croce Rossa Italiana, Distaccamento di Thiene dei Vigili del Fuoco Volontari, Gruppo Comunale di Protezione Civile, Consorzio di Polizia Locale NEVI, Pro Thiene, IAT- Associazione Pedemontana Vicentina e OGD “Pedemontana Veneta e colli” , Associazione Accademia Kronos Onlus, Gruppo Lampertico Tradizioni Popolari, Achille Vaccari, Studio Zannini e Associati, Giacomo Ettorre.

Anche quest’anno la Festa del Buon Rientro sostiene Slamaisoli onlus e Oasi Villaggio Mama Mima ETS.

L’organizzazione della Festa del Buon Rientro 2019 ringrazia inoltre per la fiducia i moltissimi sponsor che supportano questo importante evento dell’alto vicentino.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina Facebook di Confcommercio Thiene o alle migliaia di flyer distribuiti per curiosare nella piantina della manifestazione e cercare la vostra musica preferita e dove assaggiare le prelibatezze proposte quest’anno.