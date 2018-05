THIENE – Aria, prosegue la campagna di monitoraggio

Prosegue la campagna di monitoraggio dell’aria realizzata in collaborazione tra ARPAV e Provincia e coordinata dal Comune di Thiene.

Al via, infatti, nei prossimi giorni, la seconda ed ultima raccolta dati.

L’Ufficio Ecologia è a disposizione del pubblico a partire da lunedì 14 maggio 2018 e fino a venerdì 25 maggio 2018 per ricevere la restituzione delle schede compilate.

Le schede dovranno essere restituite inserendole nell’apposita busta riportante il codice numerico identificativo.

“Siamo alle battute finali – dichiara Andrea Zorzan, assessore all’Ambiente – Diventa essenziale per la riuscita del monitoraggio la restituzione del maggior numero possibile di schede. Mi auguro che in questo lungo periodo la raccolta dati si sia svolta in modo attento ed accurato e ringrazio sin d’ora tutti i cittadini che si sono resi disponibili “.