THIENE – Al via le asfaltature d’estate

Al via in questi giorni alcuni interventi di asfaltature e manutenzione di strade. Le vie interessate sono via Prà Novei, via dei Trifogli, parte di via Mantegna e via San Rocco, dove si provvederà anche al rifacimento del piano di calpestio del marciapiede.

Al termine di queste manutenzioni stradali, cominceranno poi quelle per la sistemazione dell’area del parcheggio delle Piscine Comunali e del Tennis Club.

“Inutile dire – spiega Andrea Zorzan, Assessore ai Lavori Pubblici – che sono, questi, interventi attesi e che finalmente daranno risposta alla Città. Interveniamo su una viabilità che, se sulla carta sembra secondaria, nella realtà è caricata da un utilizzo importante: a seguito dell’opera di manutenzione in partenza, tornerà ad essere più sicura. A fine estate – conclude Zorzan – procederemo con la manutenzione del parcheggio di piscine e tennis, che andrà a riqualificare un’area di intenso utilizzo: è un’opera che considero anche come segno di concreta vicinanza del Comune a due tra i più importanti centri di offerta sportiva della Città”.

Via Prà Novei è la strada di accesso all’aeroporto “A. Ferrarin” ed è soggetta ad un continuo transito veicolare. Qui la situazione del manto stradale, dall’asfaltatura ormai “datata”, è stata compromessa anche dai recenti lavori di metanizzazione dell’area che hanno contribuito alla rottura del piano stradale. Dopo la nuova asfaltatura, si provvederà al rifacimento della segnaletica orizzontale.

Via san Rocco, strada di quartiere che collega il centro cittadino con la circonvallazione di via Valsugana, è percorsa giornalmente da un importante transito sia ciclabile che pedonale.

Anche in questo caso, si tratta di una via che negli ultimi anni ha subito diversi interventi per il potenziamento ed il rifacimento dei sotto servizi (rete fognaria ed allacci d’utenza) che ne hanno causato un progressivo ed inevitabile deterioramento, sotto il profilo del piano viabile e del marciapiede. L’intervento di sistemazione si concluderà, anche qui, con il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Via Mantegna è la strada di quartiere a servizio della scuola elementare “Talin”, attualmente sprovvista della rete di smaltimento delle acque meteoriche, soggetta quindi nelle giornate di pioggia ad ospitare pozzanghere con disagio per gli utenti; la strada verrà risistemata con la realizzazione della rete di smaltimento e con l’installazione di otto caditoie, oltre che di un nuovo manto asfaltato.

L’ultimo intervento di asfaltatura riguarderà l’area del parcheggio a servizio delle Piscine Comunali e del Tennis Club, che verrà riqualificata con il completamento della rete di smaltimento delle acque piovane, nuove asfaltatura e segnaletica orizzontale.

L’importo dei lavori si aggira sui 227mila euro.