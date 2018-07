THIENE – Al via la nuova rassegna Whispers

Si chiama “Whispers: reading and notes under the moon” l’ultima rassegna di promozione della Cultura contemporanea promossa nella splendida cornice del Parco di Villa Fabris dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con Villa 6 Sharing Bar.

Il programma prevede quattro serate, aperte al pubblico, nei lunedì dal 2 al 23 luglio con inizio alle 21.30 ed ingresso libero. Si comincia stasera con Silva Cantele che legge e canta “Johnny Cash”, in un suggestivo percorso attraverso la poetica del cantautore country.

Il secondo appuntamento è il 9 luglio 2018 con Laura Milan ed il suo “Omaggio a Pablo Neruda”. La Milan sarà accompagnata da Sara Saggin alla chitarra e da Erika Basso della Scuola Danza E’ di Mirabella. I testi sono curati da Chiara Carraro.

Lunedì 16 luglio 2018 saranno i Dago Red a presentare “Fumo”, letture originali di Stefano Tamiozzo e Giacomo Polga accompagnate da Nick Trick Dynamite Freak (chitarra/voce/synth) e Marco Billo al basso. Le fotografie sono di Nicola Ciscato.

L’ultima serata in programma è quella del 23 luglio 2018, quando la Compagnia Teatrale Gli Scalcamontagne presenteranno “Ascoltala – musica e parole a cuor leggero”, racconti tragicomici sull’assurdità della vita con Sara Tamburello e Luca Nardon.

“Con questo nuovo ciclo di incontri estivi – spiega Maria Gabriella Strinati, assessore alla Cultura – ho voluto dare un segnale che valorizzasse le professionalità artistiche locali e coniugasse musica e parola nella declinazione più pregnante e ricca di significato. Sono legata a questi quattro artisti che hanno subito accettato di collaborare all’iniziativa e ringrazio Villa 6 per la disponibilità dimostrata. Credo nel valore della letteratura – conclude l’assessore – come strumento di conoscenza dell’animo umano e considero la musica il mezzo per veicolare al meglio le diverse emozioni”.