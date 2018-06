THIENE – Al via il Tempo Estivo Eccezionale 2018

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Anche quest’anno il TEE – Tempo Estivo Eccezionale ha richiamato centinaia di bambini e giovani dai 6 ai 13 anni al Patronato San Gaetano con l’atteso appuntamento estivo per ragazzi delle scuole elementari e medie che si svolge dall’11 al 29 giugno 2018 tra canti e giochi, laboratori e scenette, momenti di riflessione e gite.

Nella giornata inaugurale dell’11 giugno il Sindaco, Giovanni Casarotto, ha portato come tradizione il saluto della Città ai giovani che, numerosissimi come sempre, vivranno l’importante evento educativo e ludico in un clima di amicizia, divertimento e solidarietà.

Tema che accompagnerà l’estate 2018 dei ragazzi è “Amici per la pelle”.

“Auguro a tutti i protagonisti del TEE 2018, dagli animatori ai ragazzi e alle mamme che collaborano nell’organizzazione, – dichiara il Sindaco Casarotto – di vivere un’esperienza bella, serena e gioiosa. Un ringraziamento particolare, desidero rivolgere ai nostri Padri Giuseppini che costituiscono, da oltre cento anni, una realtà educativa fondamentale del territorio”.

Sono tantissimi i bambini e ragazzi che anche quest’anno vivranno il TEE, provenienti da Thiene e da molti altri Comuni del territorio.

Al loro fianco, ci saranno circa 250 giovani, che si sono preparati ad essere portatori di entusiasmo e di vita buona in mezzo ai bambini grazie ad un percorso formativo di numerosi incontri, supportati da un gruppo di mamme che collaborano alle attività e ai laboratori.

La proposta è infatti intessuta di laboratori di vario genere, che spaziano dallo sport (calcio, basket, pallavolo, tiro con l’arco, danza, pattinaggio) alla musica (chitarra) e alle attività manuali (magliette, pittura, cucina, perline, scoubidou, braccialetti di spago, giochi di carte e di ruolo, laboratorio della creta).

Per quanti continuano anche al pomeriggio sarà attivo un servizio mensa, dopo il quale saranno offerti ancora tante proposte e giochi.

Il TEE propone anche alcune uscite: venerdì 15 giugno al Parco Palù di Lavarone e venerdì 22 giugno al parco acquatico Villabella di San Bonifacio.

A conclusione del TEE e prima di vivere l’intensa giornata al parco di Villa Fabris nella mattinata di giovedì 28 giugno, i ragazzi incontreranno il Sindaco nel consueto passaggio in Municipio.

Il TEE è organizzato dal Patronato San Gaetano di Thiene con il patrocinio dell’Assessorato ai Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Thiene