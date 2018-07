THIENE – Al via Cinema in Aperta Città

Cinema in Aperta Città: la magia dell’estate thienese in trentacinque film sotto le stelle

Al via dal 5 luglio l’apprezzata rassegna estiva “Cinema in Aperta Città” proposta al Parco di Villa Fabris dal Comune di Thiene con la collaborazione del Patronato San Gaetano.

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha premiato la nuova sinergia tra Comune e Patronato, la rassegna si arricchisce quest’anno di altre cinque serate, per un totale di ben trentacinque pellicole, di cui 21 inedite, che seguono cinque filoni tematici: Watergate e dintorni ovvero il ruolo della stampa in una democrazia, Gli oscar tra palme, orsi e leoni, Cartoni e favole sotto le stelle, Glocal: cinema e territorio, Cartoline dalla Francia, Commedie e drammi da ogni parte del mondo.

Un’occasione imperdibile per vivere nella fresca cornice del parco di Villa Fabris, in compagnia, serate di grande cinema con un’accurata selezione di film, dagli ultimi successi di botteghino e dai film d’animazione per bambini e famiglie alle pellicole gradite da pubblico e critica e a quelle straniere e poco conosciute, in grado di soddisfare un pubblico eterogeneo ed ampio, sempre con il piacere della qualità della visione in digitale e la comodità delle belle e recenti poltroncine.

La rassegna prevede, infine, anche tre incontri con i registi. Le date sono quelle del 5 luglio, quando saranno presenti nell’area del parco i registi thienesi Luca Immesi e Giulia Brazzale con il loro “Le guerre horrende”, l’11 luglio con Renzo Carbonare, regista di “Resina”, che dialogherà con gli spettatori assieme a parte del cast e il 28 luglio quando il regista di “L’età imperfetta”, Ulisse Lendaro, sarà a disposizione per le domande del pubblico assieme all’attrice Anna Valle.

“Torna, con Cinema in Aperta Città, – spiega l’Assessore alla Cultura, Maria Gabriella Strinati – l’appuntamento thienese estivo con la settima arte, all’insegna della qualità e dello stare bene insieme in un’ambientazione en plein air. Ricordo che nel corso dell’anno ci sarà poi un altro consolidato evento, quello del 6 ottobre in Teatro con il Manhattan Short Film Festival. Non mi resta, perciò, che augurare al nostro pubblico una buona visione!”.

La prima pellicola, giovedì 5 luglio, è “Le guerre horrende” di Luca Immesi e Giulia Brazzale, seguita venerdì 6 luglio da “Peter Rabbit” di Will Gluck e sabato 7 luglio da “Tre Manifesti a Ebbing, Missouri” di Martin McDonagh. Domenica 8 luglio tocca a “L’ora più buia”di Joe Wright e poi, mercoledì 11 luglio, a “Resina” di Renzo Carbonera e giovedì 12 luglio a “C’est la vie – Prendila come viene” di Olivier Nakache e Eric Toledano.

La pellicola scelta per la serata di venerdì 13 luglio è “Jumanji – Benvenuti nella giungla” di Jake Kasdan seguita, sabato 14 luglio da “La forma dell’acqua” di Guillermo Del Toro e domenica 15 luglio da “The silent man” di Peter Landesman.

Mercoledì 18 luglio gli spettatori potranno assistere alla proiezione di “La casa sul mare” di Robert Guédiguian. Giovedì 19 luglio la rassegna continua con “Hostiles – Ostili” di Scott Cooper, venerdì 20 luglio con il film “Belle & Sebastien – Amici per sempre” di Clovis Cornillac, sabato 21 luglio con “The post” di Steven Spielberg e domenica 22 luglio con “La truffa dei Logan” di Steven Soderbergh. Le ultime cinque pellicole in programma a luglio sono, mercoledì 25 luglio, “Due sotto il burqa” di Sou Abadi, giovedì 26 luglio “Morto Stalin se ne fa un altro” di Armando Iannucci, venerdì 27 luglio “Wonder” di Stephen Chbosky, sabato 28 luglio “L’età imperfetta” di Ulisse Lendaro e domenica 29 luglio “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino.

Le proiezioni nel mese di luglio avranno inizio alle 21.30.

In agosto, con inizio alle 21.00, mercoledì 1 viene proiettato “Charley Thompson” di Andrew Haigh, giovedì 2 agosto “Il prigioniero coreano” di Kim Ki-Duk, venerdì 3 agosto il film d’animazione “I Primitivi” di Nick Park, sabato 4 agosto “Il filo nascosto” di Paul Thomas Anderson, domenica 5 agosto “Una donna fantastica” di Sebastian Lelio, mercoledì 8 agosto “Finchè c’é prosecco c’é speranza” di Antonio Padovan, giovedì 9 agosto “Tonya” di Craig Gillespie, venerdì 10 agosto il film d’animazione “Coco” di Lee Unkrich, sabato 11 agosto “I segreti di Wind River” di Taylor Sheridan e domenica 12 agosto “Ella & John” di Paolo Virzì. E si arriva così alla settimana più calda dell’anno, ricca di appuntamenti al parco: martedì 14 agosto la serata è con “Black Panther” di Ryan Coogler, mercoledì 15 agosto con “Un sacchetto di biglie” di Christian Duguay, giovedì 16 agosto con “L’insulto” di Ziad Doueiri, venerdì 17 agosto con “Jurassic World: il regno distrutto” di J.A. Bayona e sabato 18 agosto con Lady Bird” di Greta Gerwig.

La rassegna chiude domenica 19 agosto con un altro titolo imperdibile, “Ocean’s 8”, di Gary Ross.

Il programma completo è visibile sul sito www.comune.thiene.vi.it.

INFO: Servizio di Promozione Eventi Culturali e Turistici, tel. 0445-804.745, cultura@comune.thiene.vi.it e URP tel. 0445 804.921.

Il costo dei biglietti è di € 5,00 intero e € 4,00 ridotto. Le riduzioni sono previste fino ai 14 anni e oltre i 65 e per gli abbonati alla Stagione Teatrale del Comunale e della Rassegna Cinematografica del Patronato San Gaetano. L’abbonamento per 10 film è di € 35,00. Si potranno utilizzare al massimo 2 ingressi nella stessa serata. Abbonamenti e biglietti si possono acquistare al botteghino del cinema a partire da un’ora prima dell’inizio delle proiezioni. Si ricorda che nel mese di luglio il film inizia alle ore 21.30 mentre nel mese di agosto inizia alle ore 21.00.