Thiene: aggredisce la sua ex ragazza all’entrata a scuola

Come riportato dal Giornale di Vicenza, sabato mattina alle 8, nei pressi del liceo Corradini di Thiene, una studentesse maggiorenne, proveniente dall’area di Schio, è stata aggredita dal suo ex ragazzo davanti a tutta la scuola. Sull’identità dei due c’è il massimo riserbo da parte delle forze armate.

Sul fatto stanno indagando i carabinieri: l’aggressione sarebbe avvenuta prima di entrare a scuola. Il giovane, che era stato lasciato il giorno prima, si era presentato nei pressi della scuola per cercare di riconciliarsi con lei, ma la situazione sarebbe degenerata in un’aggressione prima verbale e poi anche fisica, anche se la ragazza sostiene di non aver ricevuto colpi.