Thiene, a Rozzampia i lavori per il parcheggio della scuola

Con la demolizione avvenuta pochi giorni fa del vecchio edificio presente nell’area di proprietà comunale, prospiciente la scuola elementare, si dà il via alla realizzazione di un parcheggio decoroso a servizio dei cittadini di Rozzampia, della Scuola e dei locali della vicina Chiesa.

“Con il prossimo inizio dell’anno scolastico, tra una decina di giorni, – spiega il Sindaco, Giovanni Casarotto – sarà finalmente possibile avere un’area, per adesso con superficie con ghiaino, a disposizione della sosta delle auto in via Rozzampia. L’obiettivo dell’Amministrazione è poi, una volta trascorso il necessario periodo di assestamento del terreno, di procedere alla sistemazione definitiva del parcheggio”.

Il secondo stralcio dell’intervento, infatti, prevede la realizzazione del muro di recinzione sul confine, della rete di smaltimento delle acque meteoriche, dell’impianto di pubblica illuminazione, la posa di pavimentazione in parte con grigliati erbosi e in parte in conglomerato bituminoso, la sistemazione dell’area verde con alberature e con la segnaletica orizzontale e verticale per la regolamentazione del parcheggio.

La spesa complessiva sarà di 140mila euro; per questo primo intervento l’Amministrazione Comunale ne ha investiti oltre 43mila euro.

L’area in passato era adibita a stazione di servizio di carburanti e, oltre alle pompe con i relativi serbatoi interrati, ospitava anche una palazzina di servizio per piccoli interventi di manutenzione auto e cambio gomme. La dismissione dell’impianto carburanti era stata regolarmente eseguita dal precedente proprietario.