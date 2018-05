THIENE – A Rozzampia arriva la sesta LIM grazie ad una corsa sportiva

A Rozzampia tutte e sei le classi della Scuola Elementare “S. Giovanni Bosco” sono dotate, da oggi, di una Lavagna Interattiva Multimediale, un obiettivo importante, raggiunto “di corsa” grazie anche all’apporto degli organizzatori della Rozzangeles Run, coadiuvati da Comitato di Quartiere e Istituto Comprensivo di Thiene. Nel 2014 la Scuola era dotata di sole tre LIM acquistate dal Comune. Da una proposta di Andrea Tagliapietra per l’informatizzazione completa della scuola primaria e sostenuta da Silvia, Pietro, Gianfranco, Martina e Giuliano è nata l’idea di un’iniziativa sportiva, la Rozzangeles Run, una 10 km da correre con un percorso che attraversa l’aperta campagna e in grado di assicurare ai partecipanti paesaggi emozionanti.

Dal 2014 ci sono state quattro edizioni: la prima, organizzata in sole tre settimane, annoverò 143 partecipanti, la seconda del 2015 ne contò 200 e grazie a queste due prime gare furono raccolti fondi sufficienti all’acquisto della quarta LIM della scuola elementare. La terza edizione del 2016 registrò un boom di presenze con 230 partecipanti e permise di donare la quinta LIM. Nel 2017, a causa della concomitanza con altre tre gare in contemporanea, i partecipanti furono 186, non numerosissimi come nelle attese degli organizzatori, ma comunque sufficienti ad ottenere la sesta ed ultima LIM. Tra l’altro, nel 2017, ha preso il via anche la Mini Rozzangeles Run, organizzata sempre dagli stessi promotori. Le ultime due gare hanno dato lo spunto anche ad un’iniziativa della scuola con apprezzatissimi disegni degli alunni delle 5 classi. Tutte le edizioni della Rozzangeles Run sono state realizzate nello spirito del Volontariato, che ha reso possibile assicurare gratuitamente i servizi di presidio delle strade, l’organizzazione dei ristori, lo speakeraggio e la segreteria delle iscrizioni. Importante è stato anche il sostegno degli sponsor.

Ovviamente accanto alla dotazione tecnologica di cui ora la Scuola dispone, è necessario ricordare che il plesso è servito dalla Fibra Ottica grazie all’importante lavoro infrastrutturale realizzato dal Comune di Thiene insieme a Pasubio Tecnologia srl che permette alle Scuole di Rozzampia e Lampertico di usufruire dei servizi offerti dalla Fibra Ottica, come la connettività Internet a banda larga per gli utilizzi didattici.