“The Twin Bottles: Message in a Bottle”, l’installazione ambientalista sbarca a Venezia

L’installazione ambientalista The Twin Bottles: Message in a Bottle degli artisti Helidon Xhixha e Giacomo Jack Braglia continua il suo viaggio sulle acque di Venezia: da martedì l’opera è stata spostata nello spazio acqueo antistante l’Arsenale, per poi tornare nuovamente in Canal Grande, di fronte a Palazzo Ca’ Vendramin Calergi (dove è stata inaugurata sabato scorso), dal 25 agosto al 1 settembre in occasione della Regata Storica.

L’opera e il suo posizionamento

Un impatto visivo, quello delle Twin Bottles, capace di scuotere le coscienze degli osservatori ribadendo la centralità delle tematiche ecologiche nel mondo contemporaneo. Celebre per la capacità di lavorare l’acciaio inossidabile tramutandolo in opere monumentali, Helidon Xhixha ha modellato la sua bottiglia galleggiante, lunga 4 metri per 100×100 cm, donandole una superficie lucida che interagisce con i luoghi circostanti rispecchiando gli spazi e l’acqua del Canal Grande, in un’elegante bellezza interrotta da uno schiacciamento nella parte centrale, richiamo simbolico al pericolo della trasparenza dei mari messa a rischio dall’uso improprio delle plastiche. La riflessione trova enfasi nella seconda bottiglia in acciaio, lunga invece 3.5 metri per 130×130 cm, rivestita da Giacomo Braglia. Le sue fotografie che ritraggono il fenomeno dell’inquinamento, con l’intento di sensibilizzare le persone ad un uso più consapevole e limitato della plastica, sono esposte al Padiglione della Siria alla Biennale Arte.

La donazione al progetto “Tartalove”

Arte e ambiente si incontrano: Helidon e Jack, due esemplari di tartaruga Caretta Caretta, sono stati curati e salvati nel Centro di Recupero tartarughe marine di Legambiente a Manfredonia e liberati pochi giorni fa in mare a Mattinata (FG) grazie alla generosa donazione degli artisti Helidon Xhixha e Giacomo Jack Braglia, che hanno aderito al progetto TartaLove adottando simbolicamente i due animali e garantendo per un anno la copertura delle spese di medicinali e cibo per tutti gli esemplari ricoverati nel Centro di Recupero.