THE LANCET – Chi ha avuto il covid ha un’alta protezione da reinfezione

Le persone infette da Covid-19 hanno un’alta probabilità di essere protette dalla reinfezione, secondo uno studio pubblicato mercoledì sulla rivista The Lancet. Questa protezione scende, tuttavia, per gli over 65.

I ricercatori dietro lo studio stimano che la protezione contro una nuova infezione da Covid-19 nelle persone sotto i 65 anni sia superiore all’80%. Al di sopra di questa soglia, la ‘schermatura’ scende a quasi il 47%.

Condotto su pazienti malati durante la prima ondata, lo studio confronta le loro possibilità di essere nuovamente colpiti dal virus tra settembre e dicembre 2020, al momento della seconda ondata di contaminazioni per molti paesi.

Sebbene questo non sia il fulcro del loro lavoro, gli autori affermano di non aver trovato prove che il rischio di reinfezione ricominci a salire sei mesi dopo essersi ammalati. Secondo loro, dovrebbero essere condotti ulteriori studi sull’impatto a lungo termine.