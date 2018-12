TEZZE S.B.- Ruba un’auto con 10mila euro di tabacchi: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Rosà hanno arrestato con l’accusa di ricettazione il 28enne AHMETOVIC Manuele di Barletta, con numerosi precedenti di polizia per furto e ricettazione.

Intorno alle ore 11.40 di ieri i militari di Rosà hanno ricevuto la denuncia del titolare della tabaccheria di Via Laghi di Tezze sul Brenta: uno sconosciuto, approfittando della dimenticanza delle chiavi sul sedile del passeggero, aveva asportato la sua Fiat Multipla con oltre 10.000 euro di tabacchi appena acquistati dai monopoli.

Tutta la Stazione Carabinieri di Rosà si è quindi immediatamente mobilitata per la ricerca del veicolo, che è stato rintracciato in meno di un’ora in zona di Cusinati, parcheggiato in via degli Ortolani, zona residenziale. L’autovettura è risultata regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave, come se in attesa di un recupero da parte di malviventi.

I Carabinieri hanno quindi organizzato un servizio di monitoraggio del mezzo, impiegando tutto il personale a disposizione: alle ore 23 circa un uomo si è avvicinato all’autoveicolo e lo ha aperto con la chiave; al momento di tentare la partenza è scattato però l’intervento dei Carabinieri che lo hanno bloccato.

Ahmetovic è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza della Compagnia in attesa dell’odierno rito direttissimo: le forze dell’ordine ne hanno diffuso la foto segnaletica in caso altre vittime lo riconoscessero per reati similari. L’autovettura ed i tabacchi sono stati riconsegnati al legittimo proprietario.