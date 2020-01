Tetto di una casa in fiamme: pompieri al lavoro (FOTO)

Dalle 10:15 di stamane circa i vigili del fuoco stanno operando in strada di Casale a Vicenza per un incendio tetto di una bifamiliare. L’incendio probabilmente innescato da un camino si è subito diffuso al tetto ventilato. Le squadre dei vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa un’autobotte e un’autoscala e nove operatori coordinate al funzionario di guardia e dal capo servizio stanno tagliando con una apposita motosega parte della copertura per evitare il coinvolgimento di tutto l’edificio. Intervento in corso.