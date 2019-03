Terza edizione per la “Notte di magia” a Montebello

Appuntamento il 23 marzo alle 21 al palazzetto dello sport di Montebello con la magia della… magia! È la terza edizione della “Notte di magia a Montebello”, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, che sta riscuotendo sempre più successo e che anche quest’anno proporrà gli spettacoli dei migliori maghi ed illusionisti contemporanei.

Sul palco, per l’edizione 2019, i Queen Illusion, Magico Alivernini, Maximilian, Filiberto Selvi e Margò, presentati da Pablos.

Biglietti: intero 10 euro; ridotto 5 euro (ragazzi fino ai 12 anni e over 65); disabili gratuito, accompagnatori ridotto.

Prevendita presso Bar Gaito e Dersut Nicoletti; biglietteria aperta la sera dello spettacolo dalle ore 20.

Queen Illusion

Illusionisti di fama internazionale, i Queen Illusion sono rientrati da poco da una tournée teatrale in Svizzera e Germania, dove hanno presentato il loro nuovo show “Time of magic”. Lo spettacolo è un mix di grandi illusioni e interazioni con il pubblico. Il loro scopo è trasportare lo spettatore nel mondo della magia e del mistero.

Magico Alivernini

Il Magico Alivernini si può certamente ritenere sia mago che comico, ma non chiedeteci dove finisca il mago e dove cominci il comico, perché non sapremmo rispondere. Il suo spettacolo é una raffica di battute e giochi di illusionismo… Alberto Alivernini si può certamente ritenere uno dei personaggi più completi. Uno spettacolo misto tra comicità e magia. Interazione e coinvolgimento con il pubblico sono due delle caratteristiche fondamentali del suo spettacolo, mai volgare e assolutamente valido per tutte le età. Tra le sue esperienze professionali vanno ricordate: le partecipazioni ai salotti televisivi del “Maurizio Costanzo Show”, “Tappeto Volante”, “Domenica in” e a quello del Bagaglino di Pier Francesco Pingitore. In veste di presentatore-comico ha presieduto al Gala Internazionale di Abano Terme. Fa parte della selezionatissima schiera di comici che hanno partecipato alla trasmissione televisiva “Zelig”.

Maximilian

Giuseppe Misuraca, in arte Maximilian, è un prestigiatore professionista da moltissimi anni. Nel 2000 vince il primo premio di magia da scena al congresso internazionale di Abano Terme. Oltre all’attività di spettacolo, si occupa di costruzione ed invenzione magica.

Filiberto Selvi

Filiberto Selvi ha 20 anni. Alunno di Tiziano Berardi, fa parte del “Circolo amici della magia” di Torino dal 2006. Ha coltivato questa passione da quando aveva 6 anni, suona il violino e fa parte dell’orchestra giovanile dell’arsenale della pace (Sermig), di cui é primo violino. Studia teatro recitativo da 5 anni. Ha voluto unire queste sue due passioni creando un numero molto originale, ma soprattutto magico. 1° posto al concorso giovani maghi della Città di Bolzano; 1° posto XX festival della magia di San Marino: Campione italiano di magia 2017.

Margò

Paola, in arte Marò, inizia la sua formazione nel 2013 al Club Magico dell’Emilia Romagna, proseguita negli anni successivi presso il Club Magico del Veneto.

Grande soddisfazione per lo spettacolo di magia comico teatrale che Margò con Mago Mizar continuano a proporre divertendo il pubblico di teatri e piazze.

In questo galà Margò presenta con il suo magico anello un numero fantasioso e suggestivo in cui, in un crescendo di sorprendenti effetti, le meraviglie dell’universo risplendono magicamente.