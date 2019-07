Terrorizzato da un cane, intero gregge finisce nel dirupo: muoiono ottanta pecore

Sono in corso le operazioni di recupero delle carcasse di una sessantina di pecore cadute in un dirupo nei pressi di Casera Canin, nel comune di Resia. A quanto sembra sono precipitate perché spaventate da un cane arrivato all’improvviso. 60 sono morte e 20 sono state abbattute per le ferite troppo gravi riportate. I Vigili del fuoco, anche con l’ausilio di un elicottero, sono al lavoro da ieri per recuperare le carcasse degli animali morti. Il pericolo è che le carcasse con la putrefazione potessero inquinare un torrente che scorre vicino al luogo della caduta. Le immagini sono state fornite dai Vigili del fuoco.