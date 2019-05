Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata sentita ieri sera alle 23.31 in zona Pasubio: il forte boato è stato avvertito distintamente da molti cittadini tra Valli del Pasubio e Posina. La scossa, a 11 chilometri di profondità, è stata comunque leggera: come recita il report dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stata di magnitudo 2.1, con epicentro in Vallarsa, in territorio trentino.