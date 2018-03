TERREMOTO – Scossa, nessun danno e situazione monitorata

La leggera scossa di terremoto che è stata avvertita stamattina in diversi comuni del trevigiano, del bellunese e anche del vicentino non ha fatto registrare danni a cose o persone. “La Regione – sottolinea l’assessore alla protezione civile Gianpaolo Bottacin – sta comunque monitorando la situazione”. La scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata dalla strumentazione alle ore 09:36 con epicentro a 2 km. NNW di Possagno (Treviso), a una profondità di circa 16 km. Sulla base delle misurazioni fatte dal Centro Ricerche Sismologiche dell’Istituto Nazionale Oceanografia e Geofisica Sperimentale per conto della Regione del Veneto, si ritiene che il terremoto possa essere stato percepito in oltre una trentina di comuni del Veneto: