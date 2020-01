Terremoto nella notte sul confine tra Polesine e Padovano

Scossa di terremoto di magnitudo 2.6 nella notte tra Polesine e Padovano. Non ci sono state conseguenze né per le persone, né, secondo le prime indicazioni, per gli edifici. Il fenomeno ha avuto come epicentro un punto due chilometri a Est di Bagnoli di Sopra, nel Padovano, e una magnitudo di 2.6. E’ stato captato alle 1.52 della notte e si è sviluppato a una profondità di 4.8 chilometri.