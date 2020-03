Terremoto in Veneto

Un sisma di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter è avvenuto stamattina in Veneto, in provincia di Belluno. L’evento tellurico è stato registrato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle ore 6:57 di stamattina, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 46.05 gradi di latitudine e 11.84 di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stato localizzato 9 chilometri sotto il livello del mare. La scossa ha interessato da vicino il comune di Sovramonte, nonché i territori di Pedavena, Fonzaso, Lamon, Feltre, Seren del Grappa, Arsiè, Imer e Mezzano. Treviso, Trento, Vicenza, Bolzano e Pordenone, sono invece le città più vicine alla zona del terremoto. La scossa, vista anche la sua lieve entità, non ha provocato danni ne tanto meno dei feriti fra la popolazione locale, ma sono 4 chiamate alla centrale di pompieri locali per segnalare la scossa. La zona del bellunese ha tremato anche più tardi, alle ore 7:07 con una nuova scossa di magnitudo 2.0 gradi e una profondità di 10 chilometri.