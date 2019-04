Terrazza Basilica: bando deserto, si va a trattativa privata

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Terrazza della Basilica, deserto il bando per la gestione del bar

Si apre la fase della trattativa privata

Sono scaduti oggi alle 12 i termini per la presentazione delle offerte per gestire per i prossimi tre anni il bar sulla terrazza della Basilica palladiana.

Non essendo pervenute offerte, si apre la fase della trattativa privata che sarà gestita dagli uffici del servizio Servizio Suap – Edilizia privata, Turismo, Manifestazioni.