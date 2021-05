Tentò di uccidere la moglie con un martello: dieci anni ad un vicentino in Portogallo

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il Giornale di Vicenza riporta della condanna ai danni di Danilo Casarotto, 76 anni, che l’anno scorso aveva, secondo i giudici, tentato di uccidere la moglie, Luisa Fochesato, di 70 anni. I due vivevano a Monchique, in Portogallo, dove si erano trasferiti dopo la morte del figlio vendendo tutti i loro averi in Italia.

I fatti risalgono al marzo dell’anno scorso, quando lui aveva colpito lei con un martello al termine di una lite. Fochesato era riuscita a coprirsi la testa e a salvarsi, lanciando l’allarme, catturando l’attenzione dei vicini, che giunti sul posto hanno liberato la donna e bloccato l’uomo. Arrestato dalla polizia, Casarotto era stato portato in carcere, per poi finire ai domiciliari, mentre Fochesato, dimessa solo a settembre dall’ospedale, è rientrata ad Asiago da una cugina, avviando poi le pratiche per la separazione. Secondo il magistrato è tentato omicidio, perché il vicentino era lucido al momento dell’aggressione. Avendo passato i 75 anni, Casarotto sconterà la pena ai domiciliari.