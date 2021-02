Tentato furto in un negozio di alta moda, con fuga: rintracciato e denunciato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

I Carabinieri della Compagnia di Valdagno hanno denunciato, ieri, un cittadino georgiano K.T., 30 anni, per furto aggravato e porto d’armi.

Nel pomeriggio di ieri due uomini, infatti, con accento straniero, hanno tentato un furto all’interno di un notissimo emporio di una ditta di alta moda, a Trissino. Scoperti e rincorsi dalla vigilanza i due si sono disfatti della merce rubata allontanandosi a piedi in una via secondaria prima dell’arrivo della pattuglia della Stazione Carabinieri di Trissino. Sulla base dei dati raccolti i militari, attorno alle ore 18:30, hanno individuato uno dei due ladri, che alla vista dei Carabinieri ha tentato di nascondersi. Prontamente fermato è stato identificato e riconosciuto come l’autore del tentato furto. Con sé aveva anche due coltelli a serramanico, arnesi atti allo scasso e un gancio anti-taccheggio forzato. L’uomo è stato denunciato.