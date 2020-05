Tentato furto alle Acciaierie Beltrame

Nella prima mattinata di ieri le Volanti della Questura di Vicenza

sono intervenute in via Della Scienza presso le Acciaierie Beltrame, dove il Direttore aveva sorpreso due individui che stavano tentando di rubare del materiale ferroso.

A.A., torinese di 48 anni e V.M. 42enne di Cologna Veneta, erano stati

bloccati poco prima sul cancello di uscita dell’azienda, a bordo di un camion trasportante un container contenente del laminato di acciaio, del peso di oltre 13 tonnellate e del valore approssimativo di circa 3.000 euro.

I due, non riuscendo a fornire plausibili giustificazioni circa la loro

presenza sul posto e la regolarità del materiale trasportato, sono stati denunciati per tentato furto in concorso.

Le immagini dal circuito di videosorveglianza sono attualmente al vaglio degli inquirenti.