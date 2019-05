Tentativo d’incendio al Tempio Ossario di Bassano, Donazzan: “Grazie alla Polizia”

L’Assessore Regionale del Veneto Elena Donazzan commenta così lo sventato tentativo di appiccare un incendio al cantiere per la sistemazione del Tempio Ossario da parte di un ROM pluripregiudicato: “Ho mandato una lettera di ringraziamento al Commissariato di Polizia di Bassano del Grappa per il tempestivo intervento a salvaguardia del nostro Tempio Ossario: una struttura che ospita i resti di ben 5.405 caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, a cui i bassanesi sono legati affettivamente tanto da essere stati i primi a sollecitarne spontaneamente la riapertura“.

Donazzan è Presidente del comitato “riapriamo il Tempio Ossario”, un sodalizio spontaneo formato da rappresentanze delle associazioni combattentistiche ed arma, dalle associazioni di categoria economiche e da illustri personalità bassanesi: “i lavori di sistemazione sono partiti tardivamente, come purtroppo molti altri interventi che riguardano i nostri monumenti nazionali, trascurati da un governo di sinistra che tante promesse ha fatto e poche mantenuto. Il buon esito delle celebrazioni del Centenario della Grande Guerra è frutto solamente dello sforzo dei rappresentanti delle associazioni e dei liberi cittadini che, con condiviso spirito patriottico e del tutto informalmente, si sono presi cura e hanno sollecitato gli interlocutori istituzionali nazionali” continua Donazzan.

L’Assessore Regionale ha poi concluso: “Non può passare il messaggio che luoghi simbolo cosi importanti siano abbandonati a sé stessi; nella testa di un pazzo o di una persona irrispettosa della sacralità di quel luogo, magari perché priva di una cultura di rispetto verso determinati valori, un evidente stato di abbandono o di degrado può arrivare a giustificare azioni folli e devastanti come quella a cui abbiamo assistito, sventata appena in tempo solo grazie alla prontezza del nostro Commissariato di Polizia. Le Istituzioni tutte si impegnino in tal senso, facendo proprio l’appello che gli stessi bassanesi da anni avanzano a gran voce”.