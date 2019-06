Tentata rapina e furto, era ai domiciliari: arrestato

arrestato un cittadino straniero in esecuzione di ordine di carcerazione

I Carabinieri della Stazione di Lonigo, nella mattinata di ieri, hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza nei confronti di Ben Baa Rachid, 28enne di nazionalità marocchina, residente a Lonigo ed attualmente sottoposto agli arresti domiciliari.

L’uomo deve scontare la pena residua di anni 4, mesi 6 e giorni 25 di reclusione, in riferimento ai precedenti deferimenti in stato di libertà del 6 marzo 2017 per i reati di tentata rapina e furto con strappo e del 30 luglio 2018 per rapina, entrambi gli eventi verificatisi a Lonigo.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale “Del Papa” di Vicenza.