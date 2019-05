Tentata estorsione da 50mila euro: arrestato

Ieri mattina gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Vicenza e i Carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ravenna, nei confronti di Costa Caldaras, 43enne residente in Romania, per il reato di “estorsione tentata in concorso con l’aggravante della transnazionalità”.

Le indagini hanno avuto inizio nel 2018 quando un connazionale dell’uomo si era presentato ai Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima (RA), denunciando di essere vittima di estorsione per una cifra di 50 mila euro, aggravata dalle ripetute minacce rivolte nei suoi confronti e verso i suoi familiari, che avevano già portato, l’8 novembre 2018, all’arresto di tre suoi connazionali, tutti stanziali a Bassano del Grappa, ed il 3 gennaio di quest’anno di altri tre rintracciati nel loro paese e rimpatriati a Fiumicino (RM).

Dalle successive indagini è emerso che non si tratta del primo caso: già in Romania gli stessi soggetti gli avevano chiesto due anni fa 20 mila euro per permettergli di acquistare una casa, con successiva esplosione di colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione che per poco non hanno colpito la figlia.