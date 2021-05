Tentano il colpo a Padova: coppia di Montebello in manette

Secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza erano partiti dall’Ovest Vicentino in direzione Padova, per tentare di fare un colpo, ma la coppia è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle. Una coppia di origine indiana, ccon residenza nel vicentino, è stata colta in flagranza per il reato di furto aggravato.

I due, Harish Kumar, indiano di 28 anni, residente a Montebello Vicentino, e Komal Rani, 32 anni, anche lei nata in India e residente a Lonigo, sono stati trovati dalla proprietaria del bar “La Fenice”, in piazza Mazzini, mentre cercavano di prendere alcuni gioielli dalla borsa della titolare. I due verranno processati per direttissima