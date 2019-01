Tentano furto notturno alla ditta di spedizioni: guardia li mette in fuga

I Carabinieri della Stazione di Brendola, alle 1 di stanotte, a seguito dell’attivazione del sistema di allarme, sono intervenuti ad Altavilla Vicentina via Retrone 29 presso la sede della ditta TNT TRACO, specializzata in spedizioni, per un sopralluogo di tentato furto verificatosi poco prima ad opera di ignoti che, dopo aver danneggiato una delle porte di ingresso, hanno tentato di introdursi nel capannone desistendo per il sopraggiungere di una guardia giurata. I malviventi si sono dileguati a piedi verso la vicina autostrada A4 Venezia – Milano dove ad attenderli c’erano dei veicoli utilizzati per la fuga.

Le indagini sono svolte dai militari della Stazione di Altavilla Vicentina, competenti per territorio, unitamente a personale specializzato della sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Vicenza.