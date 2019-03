Tentano furto di slot sfondando il portone

Tentativo di furto ai danni della ditta Gap Games (che tratta di macchina da intrattenimento per bar, flipper, slot e video giochi) a Vicenza in Via Folgore 29, poco dopo le 21 di ieri: ignoti utilizzando un veicolo, forse un’autovettura, hanno tentato di sfondare il portone basculante, danneggiandolo, ma senza riuscire a penetrare e senza asportare nulla. L’allarme collegato con ditta di vigilanza privata è partito subito. Apparentemente non sono presenti video camere di sorveglianza in funzione.