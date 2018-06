Tentano furto all’Auchan e Interspar: profumi, tonno e… parmigiano

Due persone sono state denunciate per tentato furto ieri a Vicenza dalla Polizia di Stato.

Nel secondo caso un uomo residente a Dueville di origini pugliesi 46 anni, alle ore 18.20, è stato segnalato dal personale di sicurezza dell’Auchan. L’uomo aveva occultato sotto i vestiti alcuni profumi per un controvalore di 52 euro, dopo averne danneggiato le confezioni per togliere i dispositivi antitaccheggio. E’ stato denunciato per tentato furto aggravato.

Nel primo caso, la polizia è stata chiamata all’Interspar vicino al Tribunale di Vicenza, poco dopo le 14. Una guardia giurata aveva notato un individuo prelevare diversi alimenti, riporli nel carrellino, per poi portarsi nel reparto libri, dove ha provveduto ad inserirli in una borsa a tracolla. Si è poi recato alle casse presentando solamente una bibita. Aveva asportato confezioni di tonno e parmigiano reggiano per un controvalore di 40 euro. Si tratta di un 26enne di Schio, per il quale vi è un foglio di via, con divieto ritorno a Vicenza valido per tre anni.